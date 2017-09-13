Ядерная сделка с Западом по типу иранской с КНДР невозможна - Пхеньян стремится сохранить изоляцию

2017-09-13 13:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для урегулирования ситуации вокруг КНДР можно задействовать формат переговоров "шестерки" посредников и Тегерана по решению иранской ядерной проблемы.

По словам Меркель, Германия готова принять участие в подобных переговорах по КНДР.

Напомним, что Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Однако заявление Меркель о переносе опыта ядерных переговоров с Ираном на КНДР слишком оптимистично и не учитывает нескольких важных моментов, которые делают невозможными любые надежды на переговоры с Пхеньяном.

Во-первых, как справедливо отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя РИА Новости перспективы предложения канцлера ФРГ, в Иране на момент заключения Совместного всеобъемлющего плана действий "не было, по нашей оценке, никаких признаков наличия ядерно-оружейной программы".

"Ракетная программа Ирана, что бы ни говорили коллеги на Западе, в значительной мере замкнута на космическую отрасль, а военная ракетно-баллистическая программа и развитие этой техники в Иране все-таки не демонстрировали и не демонстрируют результатов, которые в последнее время показала КНДР", — сказал он.

Во-вторых, что наиболее важно, КНДР не хочет, в отличие от Ирана, договариваться с Западом. Ядерная сделка Запада с Ираном в большей степени была успехом умеренного президента Ирана Хасана Рухани, который сделал все, чтобы добиться одобрения Верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи этого соглашения, надеясь на огромные преимущества для страны. И в целом Рухани оказался куда более договороспособным, чем его предшественник, благодаря чему во время президентства Рухани Иран из страны-изгоя превратился в страну, с которой можно иметь дело, и представляющую большой интерес для многих западных и мировых держав.

Однако с Пхеньяном ситуация в корне другая. В свое время Южная Корея и Япония, получив ядерные гарантии от Соединенных Штатов, не стали создавать ядерное оружие, направив весь потенциал в совершенно другие отрасли, что сделало их богатыми странами. КНДР как страна, у которой нет ничего, кроме военной мощи, не хочет прощаться со своим единственным козырем, который позволяет сохранять баланс в регионе. Ядерная программа КНДР - это единственное, что может спасти политическую систему страны от вмешательства извне, и ради упрочения режима КНДР готова оставаться страной-изгоем. На фоне неуклонно ухудшающихся социально-экономических показателей иного способа самосохранения у северокорейской верхушки нет.

А потому говорить о ядерном соглашении Запада с КНДР, подобном варианту с Ираном, просто невозможно – Тегеран стремился выйти из изоляции, тогда как Пхеньян всеми силами пытается ее сохранить.

(Автор: Эльмира Таривердиева)