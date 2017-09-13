Армения не хочет рисковать жизнями своих солдат в угоду Кремлю - СМИ

2017-09-13 13:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Армянское общество возмутила новость о том, что, как заявили в минобороны страны, Армения готова рассмотреть вопрос о своем участии в создаваемой по инициативе России международной коалиции в Сирии.

«Почти с уверенностью можем говорить об очередном решении властей Армении, в основе которого лежит принуждение Москвы и полное игнорирование безопасности нашей страны. Легенда о «возрождении империи» разваливается, и сейчас россияне, которые уже однажды видели развал СССР, не хотят вновь пережить этот процесс. Только 30% россиян считают, что Москва в Сирии должна продолжать военную операцию. Рядовые россияне имеют опасения, что Сирия для Москвы станет «Афганистаном-2», - пишет армянское издание Первый информационный.

При этом беспокоит армянского обывателя, в большей степени, безопасность армянских солдат. По мнению издания, Армения должна по возможности избегать тех международных операций, которые могут стать причиной человеческих потерь в ВС страны.

«И без того изнурительная Карабахская война истощает наше общество и нашу армию. Вероятное участие Армении в российской операции в Сирии сделает мишенью для терроризма не только Армению, но и наши общины на Ближнем Востоке. И, наконец, международные процессы ведут к развалу российской империи. Армения в этой ситуации должна проводить максимально гибкую внешнюю политику, чтобы не остаться под руинами», - пишет автор статьи.

В чем армянские СМИ правы, так это в том, что армянские солдаты, которые и так гибнут по прихоти армянских властей за чужие земли в оккупированном Нагорном Карабахе и на прилегающих оккупированных Арменией азербайджанских территориях, всегда были и будут разменной монетой в деле пестования амбиций армянских властей. По сути, нет никакой разницы в том, где они будут гибнуть - в обоих случаях они будут гибнуть не за правое дело, а лишь из-за чьих-то глупых амбиций.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)