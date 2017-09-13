В Армении свыше 180 адвокатов объявили забастовку

2017-09-13 13:30 | www.oxu.az | 4

В Армении сегодня свыше 180 адвокатов объявили забастовку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.am, они протестуют против незаконных досмотров и обысков в судах и УИУ.

Адвокаты также собрались для того, чтобы обсудить свои проблемы. В сборе-обсуждении принимает участие также председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

В распространенном заявлении адвокаты отметили, что этим шагом они желают выразить свой протест против таких возмутительных проявлений в отношении правозащиты в Армении, каковыми являются посягательства в отношении адвокатов и неприкосновенности их профессионального и личного пространства и собственности.

A.M.