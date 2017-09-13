Завтра в Баку будет подписано соглашение о продлении «Контракта века» до 2050 года

2017-09-13 13:40 | www.oxu.az | 4

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак 14 сентября совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, целью визита является участие в церемонии подписания соглашения, предусматривающего продление «Контракта века» (соглашение PSA о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли») до 2050 года.

Отметим, что 23 декабря прошлого года SOCAR и АМОК (Азербайджанская международная операционная компания), оператором которой является компания BP, подписали в Баку письмо о намерениях относительно разработки блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия. Документ отражает принципы соглашения по разработке блока до 2050 года.

Блок месторождений АЧГ расположен примерно в 100 км к востоку от Баку. Это крупнейший находящийся в эксплуатации в Каспийском море блок месторождений площадью более 432 кв. км. Месторождения расположены на глубине 120-170 м. Глубина продуктивного пласта составляет 2 000-3 500 м.

Соглашение PSA о разработке блока АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года сроком на 30 лет. В феврале 1995 года основана АМОК. В ноябре 1997 года началась добыча нефти с месторождений.

Долевое участие в АЧГ имеют BP (оператор - 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL, 2,7%).

A.M.