В Иране задержали террориста, планировавшего теракты в столице

2017-09-13 13:47 | www.trend.az | 5

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил об аресте террориста, связанного с ячейкой группировки "Исламское государство" (ИГ), планировавшей серию терактов в Тегеране, передает РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Подозреваемый был арестован в городе Андише в провинции Тегеран, сообщил глава местного подразделения КСИР полковник Амин Яамини (Amin Yaamini).

"В настоящий момент много важной информации было получено с телефона члена ИГ*, он сам остается под следствием", — сказал он.

По его словам, ячейка террористов намеревалась провести 300 террористических операций во время священного для мусульман месяца Мухаррам.