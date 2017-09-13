Туристы в Баку смогут пользоваться едиными карточками - Нацбюро

2017-09-13 13:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку туристы будут пользоваться в музеях, других культурных объектах, общественном транспорте, а также в экскурсионных автобусах "Baku city bus" едиными туристическими карточками, сообщил в среду Trend пресс-секретарь Национального бюро по пропаганде туризма Кянан Гулузаде.

По его словам, работа в этом направлении уже ведется. Использование подобных карточек будет удобным для туристов, и в то же время принесет определенную прибыль Национальному бюро.

Гулузаде отметил, что туристические карточки используются во многих развитых странах.

По его словам, планируется подготовка двух видов карточек – на 30 дней и годовых, причем последние можно будет продлевать. «Приобретя эти карточки, иностранные и местные граждане смогут бесплатно или на льготных условиях пользоваться определенными услугами. Карточки рассчитаны на посещение музеев, использование в экскурсионных автобусах и транспортных средствах Баку. Они также предусматривают возможность пользоваться скидками в некоторых магазинах. Все это находится на этапе рассмотрения, и число услуг, которые больше интересуют туристов, будет расширено», - сказал он.

Пресс-секретарь Бюро отметил, что проект по подготовке туристических карточек обсуждается с соответствующими государственными и бизнес-структурами. "Надеемся, что скоро он будет представлен общественности», - сказал Гулузаде.

Он добавил, что карточки будут электронными, и их можно будет приобрести в турагентствах, в ряде точек продаж в городе, а также заказать в режиме онлайн.

Также Гулузаде отметил, что обсуждается вопрос стоимости туристической карточки. «Постараемся сделать так, чтобы карточка была доступной для каждого», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)