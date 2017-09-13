Гражданство Азербайджана стало более привлекательным за год - ФОТО

2017-09-13 13:50 | www.oxu.az | 5

Лондон - Азербайджан занял 103-е место в ежегодном Индексе гражданств мира, улучшив показатели за прошлый год, но ухудшив – за последние пять.

Как передает Oxu.Az, первое место в 2016 году, как и в пяти предыдущих, досталось Германии (82,7%). Второе место разделили Франция и Дания, далее следуют Исландия, Швеция и Норвегия. В целом десятка лидеров существенно не изменилась с прошлого года. Из нее выбыли Ирландия и Бельгия, на смену которым пришли Испания и Италия. Замыкают список Центрально-Африканская Республика (16,3%) и Афганистан (14,6%).

В 2016 году Азербайджан получил 28,3%, тем самым заняв 107-ю позицию в мировом рейтинге. В прошлом году страна находилась на том же 107-м месте, однако показатель был ниже – 27,1%. В целом, позиция азербайджанского гражданства ухудшилась за последние 5 лет на 0,3% по совокупности внутренних и внешних факторов.

Внутренняя ценность гражданства сохранила стабильные показатели при заметном улучшении ситуации с масштабом экономики. Что касается показателя возможностей безвизового проживания и работы в других странах в 2016 году, то он сократился на два государства, и теперь вместо четырех, как было в 2012 году, осталось лишь два пункта назначения. Возможности безвизового доступа для временных поездок для Азербайджана улучшились, прибавив в 2016 году еще 6 стран к тем 56, которые были открыты в 2012 году. Эксперты индекса утверждают, что подобные улучшения крайне незначительны в сравнении с общемировыми показателями.

Индекс гражданств мира (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) демонстрирует объективную оценку гражданств разных стран мира. Эксперты ранжировали 195 гражданств по разным показателям за период с 2012 по 2016 год.

Н.О.