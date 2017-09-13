В Узбекистане глава района лично избил директоров школ – ВИДЕО

2017-09-13 14:00 | www.oxu.az | 5

В социальных сетях в Узбекистане бурно обсуждается инцидент, запечатленный на видео, которое было снято в конце августа текущего года. На нём запечатлён хоким (мэр) Сайхунабадского района Сырдарьинской области Узбекистана Насыржан (Носиржон) Эгамбердиев, избивающий директоров школ.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает узбекоязычный ресурс Kun.uz.

На видеокадрах, опубликованных в Youtube, видно, как глава районной администрации Эгамбердиев изощряется в оскорблениях и рукоприкладстве над выстроившейся в шеренгу дюжиной своих подчиненных из подопечных ему школ, пишет агентство «Фергана».

Из монолога распоясавшегося хокима становится понятно, что его гнев вызвал факт неучастия школьных учителей в организации очередного праздника независимости.

На видеокадрах, опубликованных в Youtube, видно, как глава районной администрации Эгамбердиев изощряется в оскорблениях и рукоприкладстве над выстроившейся в шеренгу дюжиной своих подчиненных из подопечных ему школ, пишет агентство «Фергана».

Из монолога распоясавшегося хокима становится понятно, что его гнев вызвал факт неучастия школьных учителей в организации очередного праздника независимости.

«Как собаку запорю и несчастного заврайоно, а на самом деле за это ты тоже несешь ответственность. Почему, я спрашиваю, не уважаешь свой район?!» - распаляется глава райадминистрации.

«А разве для тебя независимость Родины не является твоей (личной) независимостью? Для тебя это, стало быть, не праздник?!» - кричит Эгамбердиев и наотмашь бьет одного из директоров в лицо.

По информации источника издания, поводом для инцидента с рукоприкладством в отношении директоров школ со стороны хозяина района стало то, что он получил взыскания от вышестоящего куратора – хокима (главы администрации) области. Тот упрекнул Эгамбердиева в плохой организации праздника и в малом количестве зрителей во время праздничных торжеств.

A.M.