Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

2017-09-13 14:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 19-22, днем - 28-33, в Баку ночью - 20-22, днем – 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана утром местами туман, в первой половине дня в некоторых восточных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Восточный ветер днем временами будет усиливаться.

Ночью - 17-22, днем - 30-35, в горах ночью - 9-14 градусов тепла, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)