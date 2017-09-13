Юнкер предложил создать в ЕС спецподразделение для борьбы с терроризмом

2017-09-13 14:10 | www.oxu.az | 5

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил в среду создать на уровне Евросоюза разведывательное подразделение для обмена информацией по антитеррористическим досье, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Это подразделение будет обеспечивать, чтобы данные о террористах и иностранных боевиках автоматически распространялись между полицейскими и информационными службами», — сказал он, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Н.О.