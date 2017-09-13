Минналогов находится на вершине перехода на цифровые технологии в Азербайджане - PwC (ФОТО)

2017-09-13 14:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - 12 -13 сентября 2017 года PwC совместно с компанией Microsoft организовали семинар по технологиям блокчейна для министерства по налогам Азербайджана.

Глобальная команда PwC по консалтинговым услугам в налоговой администрации и эксперты компании Microsoft рассказали о соблюдении налогового законодательства, а также о самых последних тенденциях перехода на цифровые технологии и их влиянии на систему налогового администрирования. Эксперты предоставили практические знания по построению эффективной системы налогового администрирования с новыми технологическими решениями.

В частности, на семинаре основное внимание было уделено потенциалу блокчейна по предоставлению в режиме реального времени достоверной информации широкому кругу людей и созданию системы, где налогоплательщики и налоговые органы в равной степени уверены в достоверности данных. В программе семинара были интерактивные сеансы, которые проводили ведущие эксперты PwC и Microsoft, в которых участвовало более тридцати сотрудников налоговых органов.

Внедрение технологической трансформации – один из стратегических приоритетов PwC в Азербайджане и во всем мире. Правительство и бизнес-структуры все больше и больше понимают ценность использования технологии для повышения эффективности, совершенствования процессов и управления рисками. "Как PwC, мы стремимся использовать наши знания и опыт для поддержания Азербайджана в процессе перехода на цифровые технологии", - гогворится в сообщении.

В PwC наша цель заключается в формировании доверия в обществе и решении важных проблем наших клиентов. Мы достигаем этого за счет предоставления услуг ориентированных на решение вопросов наших клиентов в налоговой, правовой, аудиторской и консультационной областях начиная со стратегии и заканчивая исполнением. Более 130 специалистов из 6 стран @работают в PwC Азербайджан, делясь своими идеями, ценностями, опытом и решениями для разработки новых перспектив и практических советов для наших клиентов.

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