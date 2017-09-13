Премьер Армении отрабатывает российские деньги, продвигая в стране русский язык

2017-09-13 14:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Карен Карапетян взялся отработать российские деньги, которые, безусловно, должны капать в карман «человека Кремля» в армянском руководстве.

Бывший газпромовский функционер, пришедший относительно недавно во власть, призван был, как кажется, держать руку Кремля на пульсе армянской политики и не дать Еревану свернуть с пути, намеченного северным хозяином для своего не слишком надежного раба.

Как сообщают армянские СМИ, в Армении увеличится число школ и классов с углубленным изучением русского языка, а ряд предметов в лицеях будет преподаваться параллельно на русском. На выпускных экзаменах будет проверяться не только письменное, но и устное знание русского языка.

Проект подобной реформы был опубликован на портале правовых проектов Армении. Обоснован он поручением премьер-министра.

«Цель – обеспечить практические результаты для духовного и интеллектуального развития личности. На основе взаимопроникновения двух языковых систем будут развиваться общие вербальные способности», – говорится в проекте.

Примечательно, что вопрос русского языка в Армении далеко не проходной, но вызывающий в последнее время острые дискуссии.

Недавнее предложение Москвы о том, чтобы Армения сделала русский язык своим вторым официальным языком вызвало в стране прямо-таки антироссийскую бурю эмоций и волну неприкрытой ненависти к самому русскому языку.

Однако Москва, видимо, решила воспользоваться наконец своим человеком на месте и использовать этот полезный ресурс для достижения некоторых своих целей – в частности, популяризировать русский язык в стране, которая никогда не отличалась желанием его сохранять.

Если говорить о советских временах, то даже тогда вся документация в Армении, равно как и в Грузии, велась на национальном языке, тогда как в остальных 13 советских республиках для этого использовался исключительно русский.

Что уж говорить о периоде независимости, когда Армения, в отличие от многих других постсоветских республик, сделала все, чтобы выдавить русский язык из жизни страны, что очень болезненно воспринимается Москвой, делающей все, чтобы русский язык сохранялся как можно дольше на территории «привилегированных» интересов России.

Разумеется, власти Армении тут же заявили о том, что не собираются закреплять официальный статус русского языка в законодательстве республики. Однако, видимо, армянские власти все-таки решили пойти на уступки в вопросе русского языка, так как злить Кремль в их положении опасно и нецелесообразно. Так что, придется армянам учить язык ненавистной им страны, в угоду продавшемуся Кремлю с потрохами правительству.

(Автор: Эльмира Таривердиева)