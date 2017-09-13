Началась добыча золота на месторождении «Угур»

2017-09-13 15:24 | www.apa.az | 5

Компания Anglo-Asian Mining Plc. начала добычу золота на месторождении «Угур» на территории Гедабекского района.

Как сообщает АПА-Экономикс, эту информацию распространила британская Anglo-Asian Mining Plc. В период с 1 по 10 сентября среднесуточный объем добычи золота в виде слитков составил 212 унций, что на 116% превышает среднесуточный показатель за прошлый год. После полного запуска месторождения ожидается дальнейший рост суточной добычи.

Отметим, что, по окончательным оценкам, минеральные запасы на месторождении «Угур» были рассчитаны в объеме 199 тыс. унций золота и 1,049 млн. унций серебра.