Почему дорожает мясо?

2017-09-13 14:30 | www.oxu.az | 5

Названа причина подорожания мясных изделий в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, председатель Общественного объединения социально-экономического и экологического развития Рагиля Мехдиева заявила Trend, что спрос населения на мясо обеспечивается за счет дворовых и фермерских хозяйств, а также частично за счет импорта скотины.

Этих животных, прежде чем зарезать и выставить на продажу, откармливают в течение 3-4 месяцев.

По информации Госкомитета по статистике, в январе-июле этого года цены на мясную продукцию выросли на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Р.Мехдиева отметила, что 70-75% себестоимости мяса составляют расходы на корм. Для откорма скота в основном используют клевер и отруби:

«Исследования показывают, что в первой половине 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость клевера выросла на 30%, отрубей - 80%».

По словам председателя, импортируемый скот подорожал из-за ослабления маната:

«Статистика показывает, что в первой половине 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье коров и телят сократилось на 3,8 тыс. голов, а баранов и коз – на 56,1 тыс. голов. В результате предложение на рынке снизилось».

Э.А.

