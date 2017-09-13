Почему дорожает мясо?

2017-09-13 14:30 | www.oxu.az | 5
Названа причина подорожания мясных изделий в Азербайджане.
Как передает Oxu.Az, председатель Общественного объединения социально-экономического и экологического развития Рагиля Мехдиева заявила Trend, что спрос населения на мясо обеспечивается за счет дворовых и фермерских хозяйств, а также частично за счет импорта скотины.
Этих животных, прежде чем зарезать и выставить на продажу, откармливают в течение 3-4 месяцев.
По информации Госкомитета по статистике, в январе-июле этого года цены на мясную продукцию выросли на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Р.Мехдиева отметила, что 70-75% себестоимости мяса составляют расходы на корм. Для откорма скота в основном используют клевер и отруби:
«Исследования показывают, что в первой половине 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость клевера выросла на 30%, отрубей - 80%».
По словам председателя, импортируемый скот подорожал из-за ослабления маната:
«Статистика показывает, что в первой половине 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье коров и телят сократилось на 3,8 тыс. голов, а баранов и коз – на 56,1 тыс. голов. В результате предложение на рынке снизилось».