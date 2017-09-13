Россия предлагает Казахстану совместно переходить на цифровую экономику

2017-09-13 15:08 | www.trend.az | 6

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров предложил Казахстану усиливать совместную работу в сфере цифровизации. Прежде всего, это касается исследований и разработок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Иными словами, нам нужно вместе разрабатывать ключевые технологии, за счёт которых происходит цифровизация наших экономик. Это могут быть технологии по работе с большими данными, технологии распределённого реестра, которые часто называются «блокчейн», искусственный интеллект, дополненная реальность, робототехника, сенсоры. Важно объединить усилия для того, чтобы мы эти технологии делали вместе, чтобы цифровизация экономик Казахстана и России не превращалась просто в использование тех или иных зарубежных решений, чтобы мы сами научились разрабатывать эти технологии», - сказал он в кулуарах республиканского совещания по вопросам цифровизации в Астане.

Н.Никифоров отметил, что цифровизация - это экономика, основанная на данных и знаниях, то есть людях. Поэтому в рамках неё придётся очень много вкладывать именно в человеческий капитал. Необходимо менять систему школьного, вузовского образования. В этом вопросе он увидел, что Казахстан проявляет решительную политическую волю.

Что касается проблем при цифровизации, то основной он считает вопрос инфраструктуры.

«Наши страны большие по территории. У нас много населённых пунктов, где проживают не так много людей. Это требует серьёзных инфраструктурных затрат, даже, чтобы обеспечить нормальную современную связь», - добавил министр.

Ранее Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев доложил о приоритетных направлениях программы «Цифровой Казахстан».

«Сегодня была предварительная презентация программы, она ещё не принята. Глава государства поручил ее доработать с учётом всех замечаний, которые он высказал, и мнений экспертов, которые были услышаны. Я абсолютно уверен, и сейчас никто не сомневается в том, что мы стоим на пороге больших цифровых изменений (...) Это поможет государству сконцентрироваться, помочь частному бизнесу, усилить направления цифровизации. А что принесёт цифровизация, вы сами прекрасно знаете. Это прозрачность, оптимизация всех расходов, убыстрение, безопасность. Допустим в таких промышленных предприятиях, как «КазАтомПром», цифровизация позволит спасать жизни людей», - прокомментировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.