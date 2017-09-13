В Ташкенте состоится выставка казахстанских товаров

2017-09-13 15:21 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - 15−17 сентября в столичном «Узэкспоцентре» состоится выставка казахстанских товаров, сообщили Trend в среду в пресс-службе Государственного комитета по инвестициям Узбекистана.

На выставке будут представлены автомобили, военная техника, металлургическая, фармацевтическая и другая продукция, производимая в Казахстане.

В эти же дни состоится узбекско-казахстанский бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.

Казахстан является одним из важных партнеров Узбекистана в торгово-экономической сфере. Узбекистан экспортирует в Казахстан природный газ, автомобили, транспортные средства, минеральные удобрения, текстильную, электротехническую, плодоовощную продукцию, строительные материалы и другие различные товары и услуги. Из Казахстана в Узбекистан импортируются нефть, металлы, мука, масложировая продукция.

По итогам 2016 года двусторонний торговый оборот между странами вырос на девять процентов – до двух миллиардов долларов.

В Узбекистане работают 230 компаний, созданных при участии казахстанских бизнесменов, в Казахстане - 130 предприятий, созданных совместно с предпринимателями Узбекистана.

(Автор: Демир Азизов)