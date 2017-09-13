Психиатр: Если в кармане пусто, красота не радует

2017-09-13 14:46 | www.oxu.az | 4

В последнее время мы почему-то превратились в недовольную толпу. Даже в хорошем ищем подвох, не видим позитивного, а замечаем плохое. Открывая дверь, думаем, что за ней стоит вооруженный человек. Живем по принципу «стакан наполовину пуст». Все это приводит к психологической напряженности, стрессу, ухудшению отношений, справедливому недовольству.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Ассоциации психиатров Азербайджана, профессор Азербайджанского медицинского университета Надир Исмайлов сказал Modern.az.

По его словам, в корне такого поведения лежат социально-экономические факторы:

«Цены в магазинах и рынках кусаются, люди не могут купить товары первой необходимости. В отличие от цен, зарплаты остаются прежними. Количество кредитных должников продолжает расти. От такой жизни не будешь радоваться, не правда ли?».

Н.Исмайлов сказал, что общество реагирует на происходящее вокруг:

«Реакция всегда бывает адекватной. Речь идет не одном человеке, а об обществе в целом. Конечно, происходят и позитивные изменения. К нам из Канады приехали друзья. Они сказали, что Париж даже рядом не стоит с Баку. На самом деле, Баку и районы похорошели. В магазинах полные витрины, но к сожалению, в кармане пусто. Человек все меряет карманом. Если в кармане пусто, то вся эта красота, грандиозные здания не приносят радости. Стоит что-нибудь выложить в социальной сети, люди сразу изливают свою желчь в комментариях. Все это связано с социально-экономическими проблемами».

Э.А.

