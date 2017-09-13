Забронируйте время визита в Bank Respublika за одну минуту

2017-09-13 14:50 | www.oxu.az | 4

Bank Respublika предлагает забронировать посещение банка, воспользовавшись новой услугой - Mobil Vizit. Данная услуга позволяет клиентам планировать свое время и дает возможность быть обслуженными тогда, когда удобно.

Услуга бесплатная и подключена к приложению Mobil Şöbə. Выбрав продукт, по которому клиент желает обратиться в банк, приложение автоматически подберет филиалы, в которых можно назначить ближайший визит на выбор клиента.

Далее, приложение уведомляет пользователя о количестве ожидающих посетителей до него и об оставшемся времени до приглашения к обслуживанию.

Через приложение можно установить и СМС-уведомление, оно сработает когда вы будете 2/3-им в очереди. Эта опция не позволит пропустить свою очередь, даже если Вы за пределами офиса банка.

Скачать приложение Mobil Şöbə можно по ссылкам ниже:

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brmobilshobe&hl=ru

iOS - https://appsto.re/az/7jeFbb.i