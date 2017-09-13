Мать Лапшина приехала в Баку

2017-09-13 15:04 | www.oxu.az | 8

Мать блогера Александра Лапшина Белла Лапшина прибыла в Баку.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил адвокат Александра Лапшина Эдуард Чернин.

По словам адвоката, уже подготовлены все документы для отбытия Лапшина в Израиль. Завтра он должен покинуть Азербайджан и вместе с матерью отправится в Израиль.

Отметим, что 11 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев, руководствуясь пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, подписал распоряжение о помиловании Лапшина Александра Валерьевича. Согласно распоряжению, в соответствии с требованиями законодательства А. Лапшин будет освобожден от отбывания оставшейся части своего наказания.

Н.О.