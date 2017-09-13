Парламент Азербайджана обсудит введение наказания за оскорбление работников скорой помощи

2017-09-13 15:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено повысить статус медицинских работников, в частности, работников скорой медицинской помощи, и расширить их права.

С подобной инициативой в среду выступил председатель парламентской комиссии по вопросам здравоохранения Муса Гулиев.

По словам депутата, он намерен поднять этот вопрос на осенней сессии парламента.

Депутат отметил, что врачи, медсестры скорой медицинской помощи подвергаются оскорблениям, побоям, зачастую с нанесением ущерба их здоровью.

«На самом деле статус работников скорой медицинской помощи следует приравнять к статусу работников полиции. Если поднять руку на полицейского, оскорбить его, совершать действия, которые препятствуют исполнению им своих обязанностей, то это повлечет строгое наказание. Следует наказывать и за аналогичные действия в отношении медработников. Да, бывает, в некоторых случаях скорая помощь не успевает вовремя приехать по вызову, и больной умирает. Но зачастую это случается по независящим от них причинам. Для решения таких вопросов есть правовые, цивильные пути», - сказал Гулиев.

Гулиев считает, что в Кодекс об административных проступках должны быть внесены изменения, предусматривающие строгое наказание за оскорбление, избиение, или препятствование исполнению служебных обязанностей медработников, в том числе, вызванных на дом работников скорой медицинской помощи.

(Автор:Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)