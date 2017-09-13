Юнкер выступает за объединение постов председателей Европейского Совета и Еврокомиссии

2017-09-13 15:51 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер в Страсбурге в среду.

«Это предложение вовсе не направлено на моего отличного друга Дональда Туска, с которым я с удовольствием, тесно и во взаимосогласии сотрудничаю с начала наших мандатов. Это предложение не касается ни Дональда, ни меня самого», - заверил Ж.-К.Юнкер, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии Евросоюза.

«Просто европейский пейзаж стал бы более ясен, понятен, если бы европейский корабль управлялся одним капитаном», - пояснил глава Еврокомиссии.

Наличие в исполнительной власти ЕС одного председателя «лучше бы отражало настоящую природу Европейского союза как одновременно союза государств и союза граждан», считает Ж.-К.Юнкер.