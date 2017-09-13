Саакашвили анонсировал митинг в Черновцах

2017-09-13 15:52 | www.apa.az | 4

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал митинг, который пройдет 13 сентября на центральной площади города Черновцы.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом он написал на своей странице в «Facebook».

«Изменения на Украине начинаются с Черновцов. Приглашаю буковинцев на встречу с Михаилом Саакашвили 13 сентября в 18:00. Центральная площадь города», — сказано в публикации.

Ранее в этот же день бывший губернатор выехал из гостиницы «Леополис» в Львове. Отмечается, что вечером во вторник, 12 сентября, в фойе отеля было много людей, в том числе охранников Саакашвили и его соратников. Ночью все они вышли на улицу, сели в автомобили, среди которых был микроавтобус батальона «Донбасс», и уехали в неизвестном направлении. Позже микроавтобус вернулся к гостинице, но бывшего губернатора в нем не было.

Напомним, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили прорвался в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини» после того, как сторонники опального политика преодолели оцепление силовиков. Позднее бывший чиновник обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Украинская полиция завела в отношении Саакашвили уголовное дело по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.