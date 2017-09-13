Мехрибан Алиева взяла на себя расходы по лечению раненого офицера

2017-09-13 15:10 | www.oxu.az | 3

Старший лейтенант Кямиль Мусави, потерявший глаз и ногу в бою, будет проходить лечение.

Как передает Oxu.Az, об этом Femida.az сообщил сам К.Мусави.

По его словам, из-за проблем со здоровьем он обратился к президенту Фонда Гейдара Алиева, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

«Недавно у меня начались сильные боли в ноге и голове. Возникла необходимость в серьезном обследовании и лечении. Мы обратились к Мехрибан Алиевой и сразу получили ответ. По поручению Мехрибан ханум Алиевой меня пригласили в Баку для обследования. Нам обещали дать квартиру, чтобы жить в Баку с семьей», - рассказал он.

К.Мусави поблагодарил первого вице-президента Мехрибан Алиеву и простых граждан за проявленное внимание.

Напомним, что К.Мусави потерял глаз и ногу, выполняя служебный долг на линии фронта. В настоящее время он является офицером запаса. Женат, имеет двоих детей.

Н.О.

