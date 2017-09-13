«Карабах» вернулся на родину – ФОТО

2017-09-13 15:15 | www.oxu.az | 6

Чемпион Азербайджана по футболу «Карабах» вернулся в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, вчера представитель Азербайджана провел первый матч группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА против чемпиона Англии «Челси».

Команда прибыла чартером из Лондона в 10:00 утра. Вместе с основной командой вернулся U-19 коллектив агдамского клуба.

Отметим, что основная команда «Карабаха» проиграла «Челси» со счетом 0:6, а команда U-19 в Молодежной Лиге УЕФА уступила своим сверстникам из «Челси» со счетом 0:5.

Э.А.

