Азербайджанский студент стал лауреатом международного конкурса пианистов – ФОТО

2017-09-13 15:22 | www.oxu.az | 3

C 1 по 8 сентября в курортном болгарском городе Альбена прошел Международный конкурс пианистов «Наследники Орфея».

Как передает Oxu.Az, представлявший Азербайджан студент третьего курса Бакинской музыкальной академии Альп Алиев (Alp Aliyev) занял на конкурсе третье место и получил звание лауреата международного конкурса.

На конкурсе также участвовали пианисты из Болгарии, Германии, Австрии, Эстонии, Украины, России и Китая. Музыканты исполнили произведения Баха, Бетховена и Шопена.

Педагогом Альпа Алиева является доцент Музыкальной академии Юлия Керимова.

В состав международного жюри вошли: Тамара Поддубная (США), Богомил Бонев (Болгария), Томислав Бойнов (Германия), Иосиф Радионов (Болгария), Георгий Спассов (Болгария), Наталья Трошина (Эстония).

A.С.

