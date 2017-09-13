Премьер Японии отправил письмо президенту Азербайджана

2017-09-13 15:28 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр Японии Синдзо Абе отправил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится: «Сердечно поздравляю Вас по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном.

После восстановления независимости Азербайджана между нашими странами были налажены очень тесные связи. Добившийся значительных экономических успехов за годы независимости, Азербайджан является стабильно развивающейся страной в Южно-Кавказском регионе и важным партнером Японии.

Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что азербайджано-японские связи и после этого будут развиваться в различных направлениях.

Ваше Превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, а народу Азербайджана – процветания».

Н.О.

