Премьер Японии отправил письмо президенту Азербайджана

2017-09-13 15:28 | www.oxu.az | 4
Премьер-министр Японии Синдзо Абе отправил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
Как передает Oxu.Az, в письме говорится: «Сердечно поздравляю Вас по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном.
После восстановления независимости Азербайджана между нашими странами были налажены очень тесные связи. Добившийся значительных экономических успехов за годы независимости, Азербайджан является стабильно развивающейся страной в Южно-Кавказском регионе и важным партнером Японии.
Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что азербайджано-японские связи и после этого будут развиваться в различных направлениях.
Ваше Превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, а народу Азербайджана – процветания».