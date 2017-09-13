Началась очередная сильная геомагнитная буря – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-09-13 15:34 | www.oxu.az | 5

Со вчерашнего дня началась очередная сильная геомагнитная буря.

Как передает Oxu.Az, замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА Эльчин Бабаев сообщил АПА, что в настоящий момент продолжается геомагнитная буря класса G1.

По его словам, в течение дня ожидается буря класса G2 (максимальная шкала – G5, такого рода бури происходят редко, 1-2 раза в 11 лет):

«Сильная буря, произошедшая несколько дней назад, относилась к категории G4. Ожидается, что и завтра продолжатся геомагнитные волнения (будет сопровождаться геомагнитной бурей класса G1).

В настоящее время значение одного из основных геомагнитных индексов Kp равно 8 (максимальное значение - 9). На видимой поверхности солнечного диска имеется 11 пятен в 1 активной группе (AR). В настоящий момент скорость солнечного ветра составляет 525 км/с и постоянно повышается. Основной причиной текущего геомагнитного волнения является влияние высокоскоростного солнечного ветра, берущего свое начало из «корональной дыры»».

Э. Бабаев отметил, что ориентация компонента Z межпланетного магнитного поля в южном направлении делает космическую погоду еще более неблагоприятной, играя роль «катализатора». По его словам, также наблюдается и повышение атмосферного давления, что усиливает негативные эффекты.

«Космические погодные условия вновь неблагоприятны. В отличие от здоровых людей, входящие в группу риска (страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые, а также дети должны избегать стрессов, принимать профилактические меры».

Н.О.