Премьер-министр: Азербайджан является важным партнером Японии

2017-09-13 16:15 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Сердечно поздравляю Вас по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном.

После восстановления Азербайджаном независимости между нашими странами были налажены очень тесные связи. Достигший за годы независимости заслуживающих внимания успехов Азербайджан является стабильно развивающейся страной в Южно-Кавказском регионе и важным партнером Японии.

Основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между нашими странами более интенсивно развивались в результате визита в 1998 году Президента Гейдара Алиева и в 2006 году - Вашего Превосходительства в Японию. Активизация в последние годы межправительственного диалога, визитов официальных лиц высокого уровня, обмена между парламентами, органами местного самоуправления и других широкомасштабных обменов очень радует меня.

Также, при активном участии японских компаний, сотрудничество между нашими странами постоянно развивается не только в энергетической сфере, но и в других отраслях экономики. В феврале текущего года в Баку было проведено девятое совместное заседание японо-азербайджанского экономического комитета, и, насколько я знаю, были проведены переговоры о продолжении сотрудничества в ненефтяном секторе с целью диверсификации экономики, чему Азербайджан придает значение. Кроме того, начатые в июне текущего год предварительные обсуждения относительно инвестиционного соглашения между двумя странами, сотрудничество в экономической сфере устойчиво продолжаются на основе Совместного заявления, принятого во время визита Вашего превосходительства в Японию.

Уверен, что наше сотрудничество обладает большим потенциалом, и будет и впредь развиваться во многих областях.

Пользуясь возможностью, возникшей по случаю 25-й годовщины установления наших дипломатических отношений, хочу выразить уверенность в углублении и развитии японо-азербайджанских связей по различным направлениям в дальнейшем.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, а народу Азербайджана - благоденствия", - говорится в послании.