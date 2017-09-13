Консорциум IGB в начале 2018 года подпишет контракт с Азербайджаном

2017-09-13 16:11 | www.apa.az | 6

Как передает АПА-Экономикс, информацию об этом распространил сам консорциум. «Регулирующие органы EWRC (Болгария) и RAE (Греция) должны к концу октября 2017 года решить вопрос о доступе к трубопроводной системе третьих сторон. Далее, к январю 2018 года, ожидается соответствующее решение ЕС, на основании которого будут подписаны соглашения о транспортировке газа с грузоотправителями, которые забронировали пропускную способность в газопроводе IGB».

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии с 2020 года получать азербайджанский газ, как добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения Шахдениз (1 млрд. кубометров в год), так и от SOCAR самостоятельно (250 млн. кубометров в течение 5 лет). Для этих целей намечено подключение IGB к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР). Общая протяженность TAP составляет 878 км. Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки запланированы к началу 2020 года. Трансадриатический газопровод спроектирован с расчетом на транспортировку 10 млрд. кубометров газа в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд. кубометров газа в год. Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).