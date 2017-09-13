В Баку едет британский министр

2017-09-13 16:22 | www.apa.az | 5

Госминистр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан посетит Азербайджан.

Об этом АПА сообщили в посольстве Соединенного Королевства в Баку.

Завтра он примет участие в церемонии подписания соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года (АЧГ).

23 декабря 2016 года Государственная нефтяная компания АР (SOCAR) и компания ВР (оператор Азербайджанский международной операционной компании — АМОК) подписали принципы соглашения о разработке месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) до 2050 года. Кроме того, стороны подписали меморандум о намерениях по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) до 2050 года.

Подписание соглашения по АЧГ откроет возможность для крупных инвестиций в разработку блока месторождений. В настоящее время ежедневная добыча на АЧГ находится примерно на уровне 620 тыс. баррелей. Партнерские работы будут управляться BP.