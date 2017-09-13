В Азербайджане избили актера

2017-09-13 15:46 | www.oxu.az | 6

В Иреванском азербайджанском государственном драматическом театре произошла потасовка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.Az, по словам актера Эльчина Гаджилы, он подвергся нападению со стороны технического персонала.

«По неизвестной мне причине меня хотят оклеветать. Меня загнали в комнату три-четыре женщины - Нармина Агаева, Севиндж Гусейнова и еще несколько незнакомых лиц, и накинулись на меня. Я так и не понял, что происходит», - сказал он.

Отметим, что во время инцидента директор театра Ифтихар Пириев был увезен в больницу.