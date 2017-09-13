На Mercedes-Benz Fashion Week в Стамбуле состоится дебютный показ Naz by Rufat Ismayil – ФОТО

2017-09-13 15:52 | www.oxu.az | 7

В пятницу, 15 сентября, в 15:00 в Zorlu Center в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul состоится показ модной коллекции Naz by Rufat Ismayil, ставшей результатом плодотворной fashion-коллаборации Дома моды Naz и дизайнера Руфата Исмаила.

Naz by Rufat Ismayil представит в Стамбуле коллекцию сезона весна/лето 2018 под названием Fusion, которую на подиуме покажут звезды турецкого модельного бизнеса – в дефиле примут участие Чагла Шикель, Озге Улусой, Гюнай Мусаева, Шебнем Шефер. Также на подиуме появится Эдже Гюрсель. Женская линия Naz by Rufat Ismayil была вдохновлена образами 1800-х годов и станет своеобразным возвращением в прошлое, но при этом в новых оттенках. Коллекция проникнута тематикой сильной женщины, которая со временем становится все сильнее и сильнее и создана из шелка, шифона и кружев – образы дополнят эксклюзивные аксессуары.

Стоит особо отметить, что в рамках показа мужской линии Naz by Rufat Ismayil на подиум выйдет чемпион мира по кикбоксингу Аватар Атакан, ранее не раз принимавший участие в показах Р.Исмаила и не участвующий в дефиле каких-либо других дизайнеров.

Модный Дом Naz Couture – команда высококвалифицированных специалистов, создающая волшебные образы, сочетающие роскошь и мастерство, и с первого взгляда и примерки очаровывающие модниц эксклюзивностью и оригинальностью.

Naz Couture в короткий срок очаровал мир моды великолепными силуэтами и современным стилем пошива, отображая индивидуальность современной женщины, покоряющей мир своим шармом и чувством стиля. Среди клиенток модного дома немало медийных лиц, к примеру, суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Сибель Джан большая поклонница Naz Couture.

Naz Couture – это великолепные платья, в которых вы всегда будете в центре внимания, ловя на себе восхищенные взгляды окружающих, при этом наряды эксклюзивны и индивидуальны.

Руфат Исмаил - первый и единственный на сегодняшний день азербайджанский и турецкий дизайнер (Affair), чьи коллекции были показаны на таких серьезных в мире моды мероприятиях, как Миланская, Итальянская, Нью-Йоркская, Дубайская, Турецкая и Иранская недели мод. Коллекция Руфата Исмаила была также представлена и в мекке мировой fashion-индустрии – в Pitti Uomo, что говорит о международном признании его таланта как дизайнера.

Fashion-коллаборация Дома моды Naz и дизайнера Руфата Исмаила, вылившаяся в коллекцию Fusion от Naz by Rufat Ismayil на Mercedes-Benz Fashion Week в Стамбуле – следите за новостями на Oxu.Az и в социальной сети Instagram – @naz_by_rufat_ismayil, @rufat_ismayil.

Отметим также, что 15 сентября в 14:55 на Instagram-странице @naz_by_rufat_ismayil будет дан старт прямому эфиру с Mercedes-Benz Fashion Week, и подписчики смогут в режиме live наблюдать за показом дебютной коллекции Naz by Rufat Ismayil.