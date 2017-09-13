Контракт по С-400 является суверенным выбором Турции – МИД Франции

2017-09-13 16:20 | www.trend.az | 6

Французские власти считают неприемлемым комментировать заключение контракта между Москвой и Анкарой на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, поскольку это является суверенным делом Турции, заявила официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань, передает РИА Новости.

"Приобретение военной техники Турцией является ее суверенным выбором, который члены Альянса (НАТО) не должны комментировать", — сказала Ромате-Эспань на брифинге в среду.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400.

В свою очередь США выразили беспокойство этой сделкой. По словам представителя пресс-службы Пентагона Джонни Майкла, совместимая с НАТО система противоракетной обороны остается лучшим вариантом, чтобы защищать Турцию угроз в своем регионе.