Впервые всемирно известные театральные постановки на экранах Park Cinema

2017-09-13 16:23 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта British Council TheatreHD впервые всемирно известные театральные постановки будут показаны на больших экранах Park Cinema во Flame Towers.
В рамках проекта пьеса «Амадей» будет представлена зрителям 13 сентября. Спектакль начнется в 19:00 и вместе с антрактами продлится 2 часа 30 минут.
Синопсис фильма: Вена – музыкальная столица мира. Антонио Сальери, который служит композитором при дворе, знакомится с Вольфгангом Амадеем Моцартом – молодым гением, приехавшим покорить Вену. Сальери был очарован талантом и обаянием Моцарта, а именно в руках Сальери была та власть, способная либо возвысить, либо уничтожить его. Знаменитая пьеса Питера Шеффера, удостоенная награда Lawrence Olivier и Tony, впервые была представлена в 1979 году в Национальном театре, а после стала основой сюжета фильма режиссера Милоша Формана.
Пьесы, которые будут представлены в Park Cinema – самые успешные постановки Лондона и Великобритании. Высококачественная съемка даст вам ощущение пприсутствия в театральном зале; камеры установлены так, чтобы обеспечить зрителям кинотеатра удобные условия для просмотра.
Помимо этого, было подтверждено продолжение показов фильмов-выставок, которые уже два месяца успешно демонстрируются в сети кинотеатров Park Cinema. Показ на большом экране произведений таких знаменитых художников, как Ван Гог, Микеланджело, Леонардо, вызвал интерес зрителей, и по многочисленным просьбам в Park Cinema пройдет показ документальных фильмов-выставок о живописцах и их шедеврах: «Мунк 150», «Рембранд», «Матисс», «Мане: жизнь на холсте» и др. Подробная информация о расписании доступна на сайтах parkcinema.az и britishcouncil.az
Проект реализуется при сотрудничестве British Council, компании CoolConnections и сети кинотеатров Park Cinema.
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Дата:
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Время:
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Фильм:
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13.09.2017
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19:00
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Amadeus (eng-ru)
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16.09.2017
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13:00
|
Amadeus (eng-ru)
|
20.09.2017
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19:00
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Hedda Gabler (eng-ru)
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23.09.2017
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13:00
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Hedda Gabler (eng-ru)
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27.09.2017
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19:00
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Angels in America, Part One: Millenium Approaches (eng-ru)
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30.09.2017
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13:00
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Angels in America, Part One: Millenium Approaches (eng-ru)
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04.10.2017
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19:00
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Angels in America, Part Two: Perestroika (eng-ru)
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07.10.2017
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13:00
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Angels in America, Part Two: Perestroika (eng-ru)
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11.10.2017
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19:00
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Doctor Faustus (eng-ru)
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14.10.2017
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13:00
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Doctor Faustus (eng-ru)
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18.10.2017
|
19:00
|
Yerma (eng-ru)
|
21.10.2017
|
13:00
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Yerma (eng-ru)
|
17.09.2017
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13:00
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THE CURIOUS WORLD OF HIERONYMUS BOSCH (eng-ru)
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24.09.2017
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13:00
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MUNCH 150 (eng-ru)
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01.10.2017
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13:00
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REMBRANDT (eng-ru)
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08.10.2017
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13:00
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MATISSE (eng-ru)
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15.10.2017
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13:00
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MANET: PORTRAYING LIFE HD (eng-ru)
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22.10.2017
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13:00
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VERMEER AND MUSIC: THE ART OF LOVE AND LEISURE (eng-ru)
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29.10.2017
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13:00
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THE ARTIST'S GARDEN: AMERICAN IMPRESSIONISM (eng-ru)
Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе «ASAN Həyat», и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.
British Council — международная британская организация, призванная развивать культурные связи и возможности в сфере образования.