Впервые всемирно известные театральные постановки на экранах Park Cinema

2017-09-13 16:23 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта British Council TheatreHD впервые всемирно известные театральные постановки будут показаны на больших экранах Park Cinema во Flame Towers.

В рамках проекта пьеса «Амадей» будет представлена зрителям 13 сентября. Спектакль начнется в 19:00 и вместе с антрактами продлится 2 часа 30 минут.

Синопсис фильма: Вена – музыкальная столица мира. Антонио Сальери, который служит композитором при дворе, знакомится с Вольфгангом Амадеем Моцартом – молодым гением, приехавшим покорить Вену. Сальери был очарован талантом и обаянием Моцарта, а именно в руках Сальери была та власть, способная либо возвысить, либо уничтожить его. Знаменитая пьеса Питера Шеффера, удостоенная награда Lawrence Olivier и Tony, впервые была представлена в 1979 году в Национальном театре, а после стала основой сюжета фильма режиссера Милоша Формана.

Пьесы, которые будут представлены в Park Cinema – самые успешные постановки Лондона и Великобритании. Высококачественная съемка даст вам ощущение пприсутствия в театральном зале; камеры установлены так, чтобы обеспечить зрителям кинотеатра удобные условия для просмотра.

Помимо этого, было подтверждено продолжение показов фильмов-выставок, которые уже два месяца успешно демонстрируются в сети кинотеатров Park Cinema. Показ на большом экране произведений таких знаменитых художников, как Ван Гог, Микеланджело, Леонардо, вызвал интерес зрителей, и по многочисленным просьбам в Park Cinema пройдет показ документальных фильмов-выставок о живописцах и их шедеврах: «Мунк 150», «Рембранд», «Матисс», «Мане: жизнь на холсте» и др. Подробная информация о расписании доступна на сайтах parkcinema.az и britishcouncil.az

Проект реализуется при сотрудничестве British Council, компании CoolConnections и сети кинотеатров Park Cinema.

Дата: Время: Фильм: 13.09.2017 19:00 Amadeus (eng-ru) 16.09.2017 13:00 Amadeus (eng-ru) 20.09.2017 19:00 Hedda Gabler (eng-ru) 23.09.2017 13:00 Hedda Gabler (eng-ru) 27.09.2017 19:00 Angels in America, Part One: Millenium Approaches (eng-ru) 30.09.2017 13:00 Angels in America, Part One: Millenium Approaches (eng-ru) 04.10.2017 19:00 Angels in America, Part Two: Perestroika (eng-ru) 07.10.2017 13:00 Angels in America, Part Two: Perestroika (eng-ru) 11.10.2017 19:00 Doctor Faustus (eng-ru) 14.10.2017 13:00 Doctor Faustus (eng-ru) 18.10.2017 19:00 Yerma (eng-ru) 21.10.2017 13:00 Yerma (eng-ru) 17.09.2017 13:00 THE CURIOUS WORLD OF HIERONYMUS BOSCH (eng-ru) 24.09.2017 13:00 MUNCH 150 (eng-ru) 01.10.2017 13:00 REMBRANDT (eng-ru) 08.10.2017 13:00 MATISSE (eng-ru) 15.10.2017 13:00 MANET: PORTRAYING LIFE HD (eng-ru) 22.10.2017 13:00 VERMEER AND MUSIC: THE ART OF LOVE AND LEISURE (eng-ru) 29.10.2017 13:00 THE ARTIST'S GARDEN: AMERICAN IMPRESSIONISM (eng-ru)

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе «ASAN Həyat», и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.

British Council — международная британская организация, призванная развивать культурные связи и возможности в сфере образования.