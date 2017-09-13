В Москве горит торговый центр – ВИДЕО

2017-09-13 15:58 | www.oxu.az | 6

Посетителей и персонал четырехэтажного здания торгового центра «Филион» частично эвакуируют на западе Москвы из-за возгорания утеплителя, сообщил источник в экстренных службах российской столицы, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Проводится частичная эвакуация. Горит утеплитель под обшивкой здания на втором и четвертом этажах», - сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, открытое горение уже сбито. По предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 17 расчетов - около 60 человек.

ТЦ находится по адресу: Багратионовский проезд, дом 5.

Н.О.