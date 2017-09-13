Предотвращена кража крупной суммы денег из банкомата – ФОТО

2017-09-13 16:02 | www.oxu.az | 5

В Сумгайыте пресечена попытка кражи крупной суммы наличности с одного из банкоматов, установленных в поселке Джорат.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, преступление удалось предотвратить благодаря своевременным оперативно-следственным мероприятиям сотрудников Сумгайытского городского управления полиции (ГУП).

В качестве подозреваемых в попытке взлома упомянутого банкомата сотрудниками ГУП задержаны жители города Сумгайыт Эльнур Тагиев, Ильгар Сафаров и его брат Турал.

Отметим, что задержанные за несколько дней до запланированного преступления вели наблюдение за банкоматом. В день происшествия с помощью взятых с собой приспособлений они попытались вскрыть находящийся внутри банкомата сейф.

После задержания членов банды по месту их проживания в качестве вещественных доказательств изъяты металлические инструменты, использованные ими при совершении преступления.

По факту в Следственном отделе Сумгайытского ГУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, ведется следствие.

А.М.

