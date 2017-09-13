IDC повысила прогноз роста рынка ИКТ Узбекистана

2017-09-13 16:25 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Международная исследовательская и консалтинговая компания International Data Corporation повысила прогноз роста рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Узбекистана, говориться в сообщении компании.

По мнению компании, либерализация экономики, предпринятая руководством страны, окажет значительное позитивное воздействие как на общий бизнес-климат в стране, так и развитие рынка ИКТ.

Пересмотр связан с мерами правительства по реформированию экономики, в частности, либерализации валютной политики и внешнеторговых операций, которые, как ожидается, окажут позитивное воздействие как на общий бизнес-климат в стране, так и на развитие рынка ИКТ.

IDC изменило текущий и долгосрочный прогноз развития ИКТ сектора по сравнению с прогнозом 2016 года (здесь и далее прогнозы по состоянию на 2016 год в скобках).

По мнению IDC, при условии полной либерализации внешнеторгового и валютного регулирования в Узбекистане в 2017-2018 годах, в 2017 году рынок ИКТ Узбекистана вырастет на 6,9 процента против роста на 4,8 процента в 2016 году.

Нибольший прирост будет зафиксирован в сегменте услуг - 17,6 процента (13,3 процента годам ранее). Сегменты IT-оборудования и программного обеспечения вырастут на 6,1 процента (4,1 процента) и на 13,6 процента (12,4 процента) соответственно.

Прогноз среднегодовых темпов роста (CAGR) на период 2016 -2021 годов повышен для рынка ИКТ в целом до 12,9 процента (в предыдущем прогнозе на 2015 − 2020 годы прогнозировался рост на 8,2 процента), для оборудования - до 12,1 процента (7,7 процента), услуг - 22,1 процента (13,3 процента), программного обеспечения - 19,6 процента (11,3 процента).

По оценкам IDC, при условии реализации всех планов правительства по либерализации внешнеторговых операций, валютного режима и условий ведения бизнеса в Узбекистане темпы роста рынка ИКТ будут в среднем на 30 процентов выше по сравнению с предыдущим прогнозом, не учитывавшим данные меры.

IDC ожидает, что через пять лет ИКТ-рынок Узбекистана вырастет на 83,5 процента в сравнении с 2016 годом, в том числе сегмент оборудования - на 76,9 процента, программного обеспечения - на 145,2 процента, услуг - на 171,5 процента. В случае принятия властями дополнительных мер экономической стимуляции IDC ожидает еще более оптимистичные темпы роста.

IDC создана в 1964 году , занимается изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: )