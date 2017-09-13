ОПЕК может привлечь больше стран к участию в венском соглашении

2017-09-13 16:25 | www.trend.az | 7

ОПЕК может привлечь больше стран, не входящих в организацию, к участию в соглашении по сокращению добычи нефти (ОПЕК+), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Помимо России в сделке также участвует еще девять нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК — Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Также агентство сообщает, что министр нефти Кувейта ожидает обсуждения возможного продления венской сделки в первом квартале 2018 года. По его мнению, рынок нефти должен сбалансироваться в начале следующего года.

Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти в составе Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России проведет встречу 22 сентября в Вене.