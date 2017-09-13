В Москве объявили штормовое предупреждение

2017-09-13 16:07 | www.oxu.az | 3

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве.

Как передает Oxu.Az, в столичном Метеобюро сообщили ТАСС, что ожидается усиление порывов ветра до более чем 15 м/с, местами прогремит гроза.

«С 13:00 до 16:00 мск в Москве и ТиНАО ожидаются сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, местами гроза», - отмечается в сообщении метеослужбы.

В связи с непогодой автомобилистам лучше не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться парковых зон, плохо укрепленных дорожных знаков и конструкций.

Н.О.