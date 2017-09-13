Омбудсмен Азербайджана побывала в бакинском СИЗО

2017-09-13 16:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова побывала в Бакинском следственном изоляторе (СИЗО) Пенитенциарной службы минюста, говорится в сообщении Аппарата омбудсмена, распространенном в среду.

Для ознакомления с обращениями, условиями содержания омбудсмен приняла многих обвиняемых лиц, рассмотрела их обращения и заявления, в том числе, конфиденциально выслушала Гозель Байрамлы, Афгана Мухтарлы, Азиза Оруджева. На месте была рассмотрена ситуация по обеспечению их прав, а также изучены обращения и поднятые ими вопросы. Решение ряда обращений было обеспечено на месте.

Сулейманова сказала, что в рамках полномочий омбудсмена поможет в решении вопросов, указанных в заявлениях.

Наряду с этим некоторые обвиняемые лица выразили недовольство проводимым в их отношении следствием.

Лица, с которыми были проведены беседы, не выразили жалоб в отношении условий содержания, оказываемых им медицинских услуг, или на действия со стороны сотрудников Пенитенциарной службы.

Эльмира Сулейманова провела беседы с руководством учреждения по эффективному обеспечению прав обвиняемых, дала свои рекомендации.

(Текст: Кямаля Сеидова)