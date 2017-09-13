МВФ: Экономическая ситуация в Азербайджане улучшается

2017-09-13 16:51 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Джихад Азур на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, в результате осуществленных правительством Азербайджана мер в 2015-2016 годах, экономическая ситуация в стране стала улучшаться: «Мы уже наблюдаем монетарную стабильность. Несмотря на это, инфляция все еще находится на двузначном уровне. Этот показатель должен быть однозначным. Что касается денежной политики, то Азербайджан посредством нее может обеспечить стабильность. В конце ноября наша миссия еще раз прибудет в страну. Мы обсудим сложившуюся ситуацию, бюджетные показатели и прогнозы на 2018 год».