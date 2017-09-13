Турецкие помидоры могут вернуться в Россию

2017-09-13 16:18 | www.oxu.az | 4

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что Россия может разрешить поставлять турецкие помидоры не раньше зимы, передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

«Мы должны в первую очередь, пуская турецкие помидоры на российский рынок, заботиться о российском товаропроизводителе, мы будем мониторить рынок. И если ввозить турецкие помидоры, то в период межсезонья: зима, ранняя весна», - сказал Ткачев.

Ранее СМИ сообщили, что Минсельхоз и Россельхознадзор рассматривают варианты по частичному возобновлению импорта томатов из Турции.

Уточнялось, что поставки должны начаться в октябре 2017 года с нескольких аккредитованных Россельхознадзором турецких предприятий.