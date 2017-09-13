Жириновский против рождения детей-инвалидов

2017-09-13 16:30 | www.oxu.az | 5

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский фактически поддержал своего сына, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, который написал в Twitter под видеозаписью с девочкой, у которой нет рук, что таким детям нельзя появляться на свет.

Как передает Oxu.Az, Жириновский, комментируя слова своего сына, отметил, что узнать о патологии ребенка медицина может еще до его рождения.

«В большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности, и при следующей беременности ребёнок будет здоровым. Надо из другого исходить: если кто-то очень сердобольный — возьмите инвалида-ребёнка из детского дома и воспитывайте его. Очереди я не вижу за этим», - отметил лидер ЛДПР, его слова приводит РИА «Новости». При этом Жириновский оговорился, что если уж ребенок-инвалид появился на свет, то он должен жить.

«Мы обрекаем детей на мучения на всю жизнь. Зачем? Современная медицина позволяет определить патологии на стадии беременности. Почему ради удовлетворения желания мамы с папой иметь ребёнка, они обрекают этого ребёнка на мучения на всю жизнь», - заявил после появления скандальной записи в соцсети «Национальной службе новостей» Игорь Лебедев.

Н.О.