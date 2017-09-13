Отношения между Азербайджаном и Турцией носят важный характер - министр культуры и туризма Турции

2017-09-13 16:40 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Турцией носят важный характер. Об этом написал в своем официальном микроблоге в соцсети Twitter министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.
Куртулмуш отметил, что во время встречи с министром культуры и туризма Азербайджана Абульфасом Гараевым они отметили важность развития отношений между братскими странами.
Согласно информации предоставленной сегодня Trend в минкультуры и туризма Турции, планируется обсуждение перспектив развития связей в сфере туризма во время встречи министров культуры и туризма Турции и Азербайджана Нумана Куртулмуша и Абульфаса Гараева в рамках XXII заседания Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации в Китае.
В ведомстве отметили, что также ожидается встреча Куртулмуша с главой Госкомитета Узбекистана по развитию туризма Азизом Абдухакимовым.
Напомним, что ранее Нуман Куртулмуш заявил, что Турция готова оказать Узбекистану поддержку в развитии туризма.
Ожидается, что с вводом в строй железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси- Карс, что намечено на 29 октября 2017 года, количество азербайджанских туристов на турецких курортах еще более возрастет.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu