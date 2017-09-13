Азербайджанский певец может быть арестован – ОБНОВЛЕНО

2017-09-13 16:48 | www.oxu.az | 4

Сегодня появилась новость о том, что популярный певец Керим Аббасов может быть арестован.

Сотрудница Oxu.Az позвонила по этому поводу к продюсеру певца.

«Такого не было. Не знаю, кто это выдумал. Ложная новость», - сказал продюсер певца.

16:37

В полицию поступила жалоба на популярного певца Керима Аббасова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, обратившийся в Управление полиции Бинагадинского района человек сказал, что певец угрожал ему ножом.

По словам жалобщика, недавно он начал проводить ремонтные работы в доме Керима Аббасова в поселке Расулзаде. Певец остался недоволен проделанной работой, и между мужчинами возникла драка. Керим схватил кухонный нож и набросился на мастера, но с помощью окружающих удалось предотвратить кровавое происшествие.

На данный момент ведется расследование. Если слова мастера найдут подтверждение, К.Аббасов может быть арестован.

А.С.

