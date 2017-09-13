Азербайджан начал добычу золота на месторождении "Угур"

2017-09-13 16:48 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Компания Anglo Asian Mining PLC (AAM), производитель золота в Азербайджане, приступила к добыче золота и серебра на месторождении "Угур" в Гедабекском районе, сообщает компания.

В сообщении отмечено, что среднесуточная добыча золота за период с первого по 10 сентября 2017 года составила 212 унций, что более чем вдвое превышает среднесуточное производство за предыдущие восемь месяцев. Ожидается, что объем среднесуточной добычи, будет расти и дальше, когда начнется полномасштабная добыча.

Первые работы по бурению на этом месторождении начались еще в сентябре прошлого года. По предварительным данным, запасы золота на данном месторождении составляют 199 тысяч унций. Также “Угур” содержит еще почти 1,05 миллиона унций серебра.

Месторождение "Угур" обнаружено в 2016 году. Оно расположено в трех километрах к северо-западу от основных месторождений компании.

В первом полугодии 2017 года AAM добыла 23 218 унций золота (сокращение за год на 31,4 процента), 1 322 тонны меди (рост на 36,4 процента), 85 087 унций серебра (сокращение на 6,3 процента).

В 2017 году ААМ планирует добыть 64 тысячи унций золота.

Компания Anglo Asian Mining PLC имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу" - на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA.

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении "Гедабек". В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.

Добытое на месторождениях золото направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся на счету правительства.

(Автор: Анвар Мамедов)