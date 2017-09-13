МВФ: Дедолларизация станет возможной после восстановления доверия к манату

2017-09-13 17:13 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Джихад Азур на сегодняшней пресс-конференции.

«В первую очередь, нужны сильные и крепкие макроэкономические рамки, низкий дефицит бюджета, высокие валютные резервы Центрального банка. По имеющимся у меня данным, в стране вклады полностью страхуются. С этой точки зрения снижение уровня долларизации лишь укрепит экономику и банковскую систему. Поэтому, необходимо продолжить реструктуризацию банковской системы, должны быть приняты новые правовые акты, чтобы обеспечить стабильность банков».