Более 3,5 миллиона детей-беженцев были лишены возможности ходить в школу

2017-09-13 17:17 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в азербайджанском представительстве ООН, об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев.

Эта цифра включает примерно 1,5 миллиона детей-беженцев, которые не смогли пойти в начальную школу, 2 миллиона подростков-беженцев были лишены возможности пойти в среднюю школу.

«Среди 17,2 миллионов беженцев, которые получают помощь в рамках проектов Агентства ООН по делам беженцев, половина это дети школьного возраста», - сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он отметил, что учеба этих молодых людей крайне необходима для мирного и устойчивого развития стран, которые их принимают, и для стран, в которые они могут вернуться.

Согласно информации, в глобальном масштабе начальным образованием хвачен 91 процент всех детей соответствующего возраста. А из числа детей-беженцев в начальную школу ходят только 60 процентов. И всего 23 процента подростков-беженцев учатся в старших классах.

ООН призывает страны, принимающие беженцев, сделать все возможное для того, чтобы включить детей мигрантов в национальную систему образования и разработать эффективные механизмы, которые позволят следить за этим процессом.