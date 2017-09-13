В Азербайджане внесено изменение в правила обеспечения инвалидов автотранспортом

2017-09-13 17:00 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане внесено изменение в «Инструкцию о правилах обеспечения инвалидов, имеющих медицинские показания на получение специального автотранспорта, автомобилем и мотоколяской».

Как сообщили Trend в среду в Кабинете министров, согласно внесенному в документ новому изменению, в случае, если имеющим право на получение автомобиля и стоящим в очереди инвалидам не был предоставлен автомобиль, им дважды в год выплачивается компенсация за транспортные расходы в размере 20 процентов минимальной суммы трудовой пенсии.

Ранее в документе было обозначено, что данная компенсация равна "20 процентам базовой части пенсии по старости".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)