Таксист во время романтичного предложения уронил кольцо за 6000 в реку – ВИДЕО

2017-09-13 17:10 | www.oxu.az | 4

Водитель такси Сет Диксон решил сделать предложение своей девушке в их любимом парке в Канзас-Сити. Мужчина поднялся вместе с Рут на мостик, встал на одно колено и... случайно уронил кольцо, за которое он заплатил 190 тыс. в рублях, в реку! Подруга Сета сняла своеобразный «знак свыше» на телефон и выложила видео в Сеть, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Mirror.

Поскольку кольцо обошлось в копеечку, друзья ринулись за ним в воду. Но найти его так и не удалось. Тогда они создали страницу на GoFundMe для сбора средств на новое украшение.

Впрочем, Рут сказала, что, несмотря на неприятный инцидент, она просто счастлива и рада, что она наконец-то выйдет замуж за любимого человека. Пара встречалась четыре года, прежде чем мужчина решился на ответственный шаг. Свадьба уже назначена на 21 октября.

Н.О.